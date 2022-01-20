Бриедис готов слить Джошуа «секретную информацию» про Усика
Бриедис: «Хирн слишком долго спал, имея возможность устроить мой бой с Околи»
Чемпион IBF нацелен на Джейка Пола
11:41
Майрис Бриедис / Фото - world-today-news.comЧемпион мира IBF в первом тяжелом дивизионе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) в интервью YouTube-каналу Intu Boxing отреагировал на критику британского промоутера Эдди Хирна в свой адрес из-за желания провести бой с Джейком Полом (5-0, 4 КО).
«Эдди (Хирн) играет в грязную игру. Он очень долго спал, зная, что может устроить действительно интересный бой между мной и Лоуренсом Околи. Теперь, когда я сменил свой фокус, он проснулся и говорит про Лоуренса, предлагая Джейку Полу сразиться с Тони Беллью. Это очень смешно. Позор, Эдди, позор».
«Сейчас я нацелен на Джейка Пола, но, конечно же, Околи всегда будет в моем списке желаний, поскольку он очень хороший и умный боец. Он близкий друг Энтони Джошуа, так что почему бы не устроить этот бой гладиаторов?».
Напомним, что в конце марта Бриедис подерется с Джайя Опетайей (21-0, 17 KO), а Околи – в конце февраля с Михалом Чеслаком (21-1, 15 KO).