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Бриедис – о бое с Манном: «Меня ждет не простой бой»
Поединок с участием чемпиона IBF состоится в Риге
8 октября 10:23
Майрис Бриедис / Фото - TwitterЧемпион мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе латвиец Майрис Бриедис (27-1, 19 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против немца Артура Манна (17-1, 9 KO).
Цитирует Бриедиса ringtv.com.
«Я очень рад, что мои соотечественники получат возможность снова поддержать меня. Я знаю, что люди со всей Латвии приедут, чтобы поддержать меня и насладится еще одним захватывающим вечером бокса. Я горжусь тем, что представляю Латвию и сражаюсь за свой народ. Я всегда выкладываюсь полностью и никогда не делаю перерывов в тренировках между боями. Это потому, что я должен защищать свои титулы, чтобы после поединка подняли мой флаг».
«Я никогда не упускал из виду ни одного из своих оппонентов. Мой молодой опыт показал, что это плохо заканчивается. Поэтому с огромным уважением отношусь к каждому сопернику. Это бокс и к тому же Манн очень не простой оппонент. Моя команда провела роботу по изучению Артура и мы пришли к выводу, что меня ждет не простой бой».
Напомним, что Майрис и Артур выйдут в ринг 16 октября на Riga Arena в Риге (Латвия).