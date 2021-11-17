Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (22-1, 20 КО) в Instagram рассказал о спаррингах с украинскими супертяжеловесами Виталием и Владимиром Кличко.
«Я спарринговал с братьями Кличко, которые в свое время были монстрами, когда еще находились на пике. Я стоял с Виталькой, пять недель был на сборах. Мне еще Владимир сломал ребро. Я об этом не говорил, поскольку понимал, что если скажу о сломанном ребре, то меня отправят домой.
Я с Виталиком боксировал, и Владимиру не нравилось, что я ему накидывал довольно неприятные удары. Он стоял с поваром, имя которого я забыл. Мы с поваром подружились, и он сказал мне: «Майрис, Владимир заявил, что убьет тебя на спаррингах».
Каждый раз он хотел меня просто избить, говорил, чтобы я выходил первым. Он хотел дать мне прикурить, пока был свежий. Слава богу, не получалось, но один раз он меня зажал и исподтишка дал по ребрам. У меня сломалось ребро, и я мог спать только на спине. Я подумал, что не буду говорить, потому что мне нужны были деньги, ведь туда больше приезжают зарабатывать. Наверно, он не понял, что сломал ребро, и продолжал целиться в голову. Мне это было в плюс».
Напомним, Бриедис заявил, что у него сейчас был бы совершенно другой бой с Александром Усиком.