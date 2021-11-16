Хук о бое Фьюри – Усик: «Тайсон испытывает проблемы в боях с маленькими оппонентами»
Бриедис: «Сейчас бы у нас с Усиком получился совершенно другой бокс по сравнению с первым боем»
Чемпион IBF – о реванше с лидером супертяжелого дивизиона
19:13
Усик и Бриедис / Фото - FacebookЧемпион мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе латвиец Майрис Бриедис (22-1, 20 КО) во время прямого эфира в Instagram сообщил о том, когда бы хотел провести реванш с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я бы хотел провести сейчас два-три громких боя с именитыми ребятами. и закончить свою карьеру лет в 40 реваншем с Усиком. Вот это было бы для меня отличным сценарием. Мы бы окончательно получили ответ на вопрос кто сильнее, Усик или я. Тогда уже не будет никаких отговорок: у кого-то травма была, у кого-то промоутеры были, а у кого-то их не было».
«Сейчас бы у нас с Усиком получился совершенно другой бокс по сравнению с первым боем. И мне без разницы в каком весе с ним боксировать. Захочет в крузервейте – буду в крузервейте, скажут в супертяжах — буду в супертяжах. Я хорошо знаю Усика как бойца. Я знаю что он чувствует, как он тренируется, как готовится к боям. Я знаю его изнутри, и я способен победить его».
Напомним, что Бриедис и Усик проводили бой в рамках полуфинала первого сезона WBSS (Всемирной боксерской суперсерии), где украинец выиграл единогласным решением судей.
поражение от Усика – единственное в карьере Бриедиса. После этого он выиграл второй сезон Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе, а сейчас размышляет над переходом в хэвивейт.