Бриедис узнал имя следующего соперника

Майрис Бриедис

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) проведёт поединок против австралийца Джея Опетайи (21-0, 17 КО).



Бой состоится 6 апреля в Австралии.

По словам промоутера австралийца Дина Лонергана, они 4 месяца вели переговоры с Бриедисом.

Меня никогда не волновало, что Бриедис может подраться против Джейка Пола, поскольку Пол не дерётся с боксёрами, и если бы он согласился на бой с Майрисом, то это была бы для него очень короткая ночь».