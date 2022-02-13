«У Майриса точно будет шанс». Катмен Бриедиса – о возможном реванше подопечного с Усиком в хэвивейте
Бриедис узнал имя следующего соперника
Майрис проведет бой в Австралии
13 февраля 13:48
Майрис Бриедис
Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) проведёт поединок против австралийца Джея Опетайи (21-0, 17 КО).
Бой состоится 6 апреля в Австралии.
По словам промоутера австралийца Дина Лонергана, они 4 месяца вели переговоры с Бриедисом.
«Я привозил Мэнни Пакьяо в Австралию для боя с Хорном, и я могу сказать, что переговоры с Майрисом Бриедисом были гораздо сложнее. Количество мелочей было невероятным.
Меня никогда не волновало, что Бриедис может подраться против Джейка Пола, поскольку Пол не дерётся с боксёрами, и если бы он согласился на бой с Майрисом, то это была бы для него очень короткая ночь».
Напомним, Бриедис готов слить Энтони Джошуа информацию об Александре Усике.
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