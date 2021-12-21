Бриедис: «Верю, что получу бой против Альвареса»
Бриедис узнал имя своего следующего соперника. Им станет непобежденный австралиец
Титульный поединок состоится на территории Зеленого континента
21 декабря 18:32
Майрис Бриедис / Фото - TwitterЧемпион мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе и победитель Всемирной боксерской суперсерии, латвиец Майрис Бриедис (28-1-0, 20 KO) проведет защиту титула против непобежденного австралийца Джайя Опетайи (21-0-0, 17 KO).
Цитирует Бриедиса издание The Ring.
«Мы отправляемся в Австралию. Насколько нам известно, там действительно заинтересованы в этом бое, и он пройдет на PPV. Людям понравится встреча между лучшим бойцом дивизиона и непобежденным австралийцем, будет весело».
Поединок состоится в конце марта в Австралии, о точном месте проведения станет известно позднее.
Ранее Бриедис заявил, что намерен встретиться в ринг с Саулем Альваресом.