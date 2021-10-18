Бриедис взял нож в руки и вызвал на бой Околи
Бриедис в следующем году может дебютировать в супертяжелом дивизионе
Промоутер латвийца – о карьерных планах своего подопечного
11:22
Майрис Бриедис / Фото - boxingscene.comПромоутер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе латвийца Майриса Бриедиса (28-1, 20 КО), Калле Зауэрланд, прокомментировал победу своего подопечного в поединке с немцем Артуром Манном (17-2, 9 КО), а также рассказал о дальнейших планах латвийского боксера.
Цитирует Бриедиса boxingscene.com.
«Это было великолепное выступление в исполнении Бриедиса. В этом бою Майрис еще раз показал, почему он лучший в своей весовой категории и почему побеждает своих соперников».
«Ему предстоит еще много великих битв. Объединение титулов с Лоуренсом Околи, обязательная защита в бою с Джайем Опетайя или переход в супертяжелый дивизион. Майрис уже доказал, что он номер один своей весовой категории и теперь речь идет о защите наследия. Поэтому нас интересуют только большие бои. 2022 год будет для него грандиозным».
Напомним, что Бриедис и Манн провели поединок 16 октября на арене Arena Riga в Риге. Победу техническим нокаутом в 3-м раунде одержал латвиец.