Бриедис: «Верю, что получу бой против Альвареса»

Латвиец – о том, почему он должен стать соперником Канело

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира WBO в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) считает, что самый кассовый боксер современности Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) должен подраться с ним, вместо обладателя титула WBC Илунги Макабу (28-2, 25 КО):

«Я думаю, что Канело победит Макабу техническим нокаутом после седьмого раунда. Если у тебя есть один пояс, то ты ненастоящий чемпион. Тебе нужны два или три титула, и тогда ты будешь настоящим чемпионом. Поэтому один пояс ничего не значит. Тебе нужно завоевать два титула. Это должен был следующий шаг Канело, так что вперед. К тому же в Африке обнаружили новый штамм коронавируса, а Макабу оттуда. Поэтому я надеюсь, что мы получим поединок с Альваресом. Я надеюсь на это и верю. Канело, давай сделаем лучший бой в мире».

Напомним, также Бриедис заинтересован в реванше с Александром Усиком.