Майрис Бриедис нокаутировал Артура Манна. Как это было
Бриедис взял нож в руки и вызвал на бой Околи
Британец ответил латышу согласием
17 октября 23:09
Майрис Бриедис, Лоуренс Околи
Чемпион мира IBF в тяжёлом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) в Instagram вызвал на бой обладателя пояса WBO британца Лоуренса Околи (17-0, 14 КО).
Бриедис взял в руки нож и всадил его в бургер.
«Слышал, мой следующий оппонент когда-то делал бургеры».
Околи:
«Увидимся очень-очень скоро».
Напомним, ранее Бриедис оформил победу нокаутом над Артуром Манном.
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