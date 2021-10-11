Скотт: «Уайлдер заслужил хороший отпуск»
Бриггс – о поражении Уайлдера от Фьюри: «Он рано потратил свои деньги»
Американец поделился мнением о третьем поединке «Бронзового бомбардировщика» с «Цыганским королем»
11 октября 10:50
Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в прямом эфире в Instagram поделился мнением о третьем поединке чемпиона мира по версии WBC, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Они были активными. Уайлдер потратил слишком много денег в стартовых раундах. Он выбрасывал мощные джебы, увесистые удары по корпусу. Уайлдер рано потратил свои деньги. Нельзя идти в ночной клуб в 9 часов вечера и напиваться в хлам, имея ограниченную сумму денег, но при этом надеясь погулять до часа или двух ночи. Этого не будет, все закончится. Ты уйдешь оттуда в 11 вечера.
Несмотря на то, что Уайлдер потратил много денег, он отличный боец. Он показал большое сердце, яйца – называйте как хотите. Уайлдер – жесткий чувак, но это было небрежно. Супертяжеловесы 90-х были другими. Мы были другими. У Тайсона, Холифилда и всех остальных присутствовали навыки, а сегодня чуваки просто машутся, и это выглядит небрежно. Я не хейтер, не поймите меня неправильно, но просто говорю как есть».
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.
Комментарии 1