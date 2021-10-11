Бриггс – о поражении Уайлдера от Фьюри: «Он рано потратил свои деньги»

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс в прямом эфире в Instagram поделился мнением о третьем поединке чемпиона мира по версии WBC, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Несмотря на то, что Уайлдер потратил много денег, он отличный боец. Он показал большое сердце, яйца – называйте как хотите. Уайлдер – жесткий чувак, но это было небрежно. Супертяжеловесы 90-х были другими. Мы были другими. У Тайсона, Холифилда и всех остальных присутствовали навыки, а сегодня чуваки просто машутся, и это выглядит небрежно. Я не хейтер, не поймите меня неправильно, но просто говорю как есть».