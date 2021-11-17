Бриггс проведет поединок против экс-чемпиона UFC

Рэмпейдж Джексон никогда не выступал в профессиональном боксе





Бриггс - Рэмпейдж

Организация Triller Fight Club проведет боксерский поединок между 43-летним экс-чемпионом UFC Куинтоном Джексоном (38-14 в ММА, 2-0 в кикбоксинге) и 49-летним Шэнноном Бриггсом (60-6-1 в боксе).



Бой может состояться 27 ноября в США.

Рэмпейдж в 2019 был нокаутирован Федором Емельяненко и с тех пор не дрался.

Бриггс не дрался в ринге с 2016 года, когда выиграл у Эмилио Эсекьеля Сарате.