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Бриггс проведет поединок против экс-чемпиона UFC
Рэмпейдж Джексон никогда не выступал в профессиональном боксе
09:59
Бриггс - Рэмпейдж
Организация Triller Fight Club проведет боксерский поединок между 43-летним экс-чемпионом UFC Куинтоном Джексоном
(38-14 в ММА, 2-0 в кикбоксинге) и 49-летним Шэнноном Бриггсом (60-6-1 в боксе).
Бой может состояться 27 ноября в США.
Рэмпейдж в 2019 был нокаутирован Федором Емельяненко и с тех пор не дрался.
Бриггс не дрался в ринге с 2016 года, когда выиграл у Эмилио Эсекьеля Сарате.