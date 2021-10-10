Британец в бою за чемпионский титул зажал у канатов и выбил дух из соперника

Уильямсон решил не ждать решения судей

Фото: DAZN

В рамках вечера бокса в Ливерпуле состоялся бой за титул чемпиона Великобритании во втором полусреднем весе. И в нем Трой Уильямсон (17-0-1, 13 KO) ярким нокаутом добыл победу над Тедом Чизманом (17-3-1, 10 KO).



После 8 раундов на судейским записках была ничья. Трой в 9-ой трехминутке активно пошел в наступление, заставляя Чизмана отстаиваться в глухой обороне. Уильямсон жесточайше избивал Теда и уже в начале 10-о раунда комбинацией из апперкота и бокового завалил Чизмана на канвас.

По ту сторону Атлантического океана обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1,22 KO) нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) в поединке с 4-я нокдаунами.