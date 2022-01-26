Британский бизнесмен: «Джошуа возьмет деньги, ведь в реванше вновь проиграет Усику»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Британский бизнесмен Саймон Джордан в интервью порталу talksport.com подверг критике своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Но он все равно возьмет деньги. Почему? Потому что в реванше вновь проиграет Усику. Как минимум он считает, что вновь ему проиграет. А в случае второго кряду поражения он потеряет абсолютно все. То есть намного практичнее сейчас взять деньги, на время отойти в сторонку, дождаться победителя боя между Усиком и Тайсоном Фьюри, а потом с большой долей вероятности вновь проиграть. Но при этом заработать в два раза больше. Энтони, что ты там говорил об авторитете?».