Атлас: «Джошуа – бизнесмен получше Уайлдера»
Британский бизнесмен: «Джошуа возьмет деньги, ведь в реванше вновь проиграет Усику»
Саймон Джордан упрекнул AJ
19:30
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Британский бизнесмен Саймон Джордан в интервью порталу talksport.com подверг критике своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Энтони, это же так легко и просто. Сделай официальное объявление. Расскажи, какое решение ты принял, в каком направлении решил двигаться дальше. Отступные? Послушайте, дыма без огня не бывает. Чтобы понять происходящее, нужно рассматривать эту ситуацию под другим углом. Если Джошуа возьмет деньги, то все его прежние достижения будут скомканы и выброшены в урну. Для болельщиков он навсегда превратится в жадного бизнесмена, который готов на все ради денег.
Но он все равно возьмет деньги. Почему? Потому что в реванше вновь проиграет Усику. Как минимум он считает, что вновь ему проиграет. А в случае второго кряду поражения он потеряет абсолютно все. То есть намного практичнее сейчас взять деньги, на время отойти в сторонку, дождаться победителя боя между Усиком и Тайсоном Фьюри, а потом с большой долей вероятности вновь проиграть. Но при этом заработать в два раза больше. Энтони, что ты там говорил об авторитете?».
Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.