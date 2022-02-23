Брук назвал фаворита в бою Кроуфорда и Спенса
Брук рассказал, как ему угрожали не заплатить за бой с Ханом
Британский полусредневес легко победил экс-чемпиона двух весовых категорий
15:53
Келл Брук / фото - mma.express
Британский полусредневес Келл Брук (40-3, 28 КО) прокомментировал свою победу над экс-чемпионом двух дивизионов, соотечественником Амиром Ханом (34-6, 21 КО).
В интервью порталу BoxingScene Брук рассказал, как его чуть не лишили гонорара за этот бой, а также порассуждал о возможном завершении спортивной карьеры.
«Уже в ринге мне пришлось надеть другие перчатки. Хан сказал, что ему не нравится пара, которая была на мне. В самый последний момент они сказали, что не заплатят мне гонорар, если я не надену новые перчатки. При всем уважении к Хану, но в ринге с ним мне было легко. Я счастлив, что это глава моей жизни закрыта. Такая победа является вишенкой на торте моей карьеры.
Я посвятил тренировкам ради этого боя очень много времени, потому что люди запомнят меня именно по бою с Амиром Ханом, а не по остальным моим поединкам.
Теперь, зная, что победил Хана, я могу чувствовать себя спокойно. Хочу ли я продолжать? Я собираюсь обсудить это со своей семьей. Мы вместе обсудим мое будущее в спорте».
Напомним, Карл Фроч советует Бруку и Хану заканчивать с боксом.
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