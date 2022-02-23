Брук рассказал, как ему угрожали не заплатить за бой с Ханом

Келл Брук / фото - mma.express

Британский полусредневес Келл Брук (40-3, 28 КО) прокомментировал свою победу над экс-чемпионом двух дивизионов, соотечественником Амиром Ханом (34-6, 21 КО).

В интервью порталу BoxingScene Брук рассказал, как его чуть не лишили гонорара за этот бой, а также порассуждал о возможном завершении спортивной карьеры.

Я посвятил тренировкам ради этого боя очень много времени, потому что люди запомнят меня именно по бою с Амиром Ханом, а не по остальным моим поединкам.

Теперь, зная, что победил Хана, я могу чувствовать себя спокойно. Хочу ли я продолжать? Я собираюсь обсудить это со своей семьей. Мы вместе обсудим мое будущее в спорте».