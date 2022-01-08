«Фьюри, Джошуа и Уайлдер вообще без навыков». Легендарный супертяж жестко прошелся по топам хэвивейта
Британский проспект: «Фьюри не лучшим образом чувствовал себя с крузерами»
Уордли считает, что возможный поединок чемпиона WBC с Руисом был бы интересным
08 января 13:30
Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images
Супертяж Фабио Уордли
(12-0, 11 KO) в интервью Boxing Social поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) с Энди Руисом (34-2, 22 KO):
Фьюри – Руис должен быть классным боем. Хороший поединок для просмотра, очень интересный. Энди, как парень поменьше и пониже, попробует сократить дистанцию, оказаться под таким большим и дальнобойным Тайсоном. Руис может создать некоторые проблемы.
Мы уже видели, как Фьюри чувствовал себя не лучшим образом даже с крузерами. Да, в последнем поединке Энди не показал лучшего себя, но он все еще способен на многое.
Напомним, что Фьюри вернется в ринг в конце марта.
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