Британский проспект: «Фьюри не лучшим образом чувствовал себя с крузерами»

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Супертяж Фабио Уордли (12-0, 11 KO) в интервью Boxing Social поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) с Энди Руисом (34-2, 22 KO):



Мы уже видели, как Фьюри чувствовал себя не лучшим образом даже с крузерами. Да, в последнем поединке Энди не показал лучшего себя, но он все еще способен на многое.