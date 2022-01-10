Британский проспект: «Усик достиг топового уровня и может добиться большего, если встретится с Фьюри»
Британский проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) поразмышлял о противостоянии чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Это была хорошая победа для Усика. На самом деле они оба выдали хороший бой. Теперь у них будет реванш. Я не знаю, как он пройдет и каким будет исход.
Он действительно достиг топового уровня и может сделать еще больше, если встретится с Фьюри. Эти парни находятся на элитном уровне. Но посмотрим, как сложится реванш.
Исход боя Усик – Джошуа меня немного удивил. Как и многие люди, я придерживаюсь мнения, что с Усиком следовало действовать грубо, во время боя больше уповать на физику, использовать свою мощь и так далее.
Но он сделал то, что сделал, и бой сложился так, как сложился. Усик просто использовал свои навыки. Он превосходный боксер, поэтому для него все сложилось хорошо.
Джошуа может победить в реванше. У него есть шансы. Он говорит о различных переменах, так что посмотрим».
Недавно Джошуа рассказал, почему поражение Усику так сильно задело его эго.
Напомним, реванш планируется на апрель 2022 года. Место проведения поединка пока неизвестно, однако промоутер британца заявил, что это точно не будет Киев.
Бой Усик против Тайсона Фьюри может состояться во второй половине 2022 года.