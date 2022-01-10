Британский проспект: «Усик достиг топового уровня и может добиться большего, если встретится с Фьюри»

Фото: Sada El balad

Британский проспект супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) поразмышлял о противостоянии чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Он действительно достиг топового уровня и может сделать еще больше, если встретится с Фьюри. Эти парни находятся на элитном уровне. Но посмотрим, как сложится реванш.

Исход боя Усик – Джошуа меня немного удивил. Как и многие люди, я придерживаюсь мнения, что с Усиком следовало действовать грубо, во время боя больше уповать на физику, использовать свою мощь и так далее.

Но он сделал то, что сделал, и бой сложился так, как сложился. Усик просто использовал свои навыки. Он превосходный боксер, поэтому для него все сложилось хорошо.

Джошуа может победить в реванше. У него есть шансы. Он говорит о различных переменах, так что посмотрим».