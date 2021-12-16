Британский супертяж: «В плане боксерских навыков Усика и Джошуа разделяют световые годы»
Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (19-5-2, 16 КО) заявил порталу talkSPORT, что чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) очень убедительно справился с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Я думаю, что самое главное – вера, вера в себя. Усик победил убедительно. Он перебоксировал, перебил Джошуа. Моментами он брал над ним верх в перестрелках, Усик даже превзошел его в мощи. Он сделал все. Честно говоря, это был достаточно односторонний бой. Я знаю, что они оба золотые призеры Олимпиады, но в плане боксерских навыков их разделяют световые годы.
Команда Джошуа вообще неправильно подошла к бою. Я видел, как он выходил на ринг и по пути спрашивал совета. Энтони, ты двухметровый и 114-килограммовый чемпион мира в супертяжелом весе – поверь в себя. Разработай план на бой, тренируйся и верь в этот геймплан. Придерживайся его, выйти в ринг и примени свою физическую мощь и габариты против Усика. Но я не думаю, что мы это увидим. Я считаю, что у Усика на все есть ответы».
Дэвид Аллен считает, что Энтони Джошуа может потерпеть досрочное поражение в реванше с Александром Усиком.
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