Британский супертяж: «В плане боксерских навыков Усика и Джошуа разделяют световые годы»

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Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (19-5-2, 16 КО) заявил порталу talkSPORT, что чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) очень убедительно справился с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Команда Джошуа вообще неправильно подошла к бою. Я видел, как он выходил на ринг и по пути спрашивал совета. Энтони, ты двухметровый и 114-килограммовый чемпион мира в супертяжелом весе – поверь в себя. Разработай план на бой, тренируйся и верь в этот геймплан. Придерживайся его, выйти в ринг и примени свою физическую мощь и габариты против Усика. Но я не думаю, что мы это увидим. Я считаю, что у Усика на все есть ответы».