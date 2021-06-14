Британский супертяжеловес: «Боя Джошуа – Фьюри мы не увидим. Усик перебоксирует Джошуа»

Фото: fightnews.info

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (18-5-2, 15 KO) заверил в интервью Youtube каналу iFL TV, что поединок чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) вряд ли состоится, а Александр Усик (18-0, 13 KO) имеет больше шансов совершить апсет, чем Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) в третьем поединке с «Цыганским королем»:



Кто опаснее – Усик или Уайлдер? Это действительно сложный вопрос, поскольку Усик может перебоксировать Джошуа, и он перебоксирует его. Но перебоксирует ли Усик Джошуа в течение всех 12 раундов? Можно выиграть 11 раундов, но пропустить в 12-м. Как по мне, Усик не самый физически мощный человек в мире. Впрочем, я не думаю, что таковым является и Джошуа, а ведь я делил ринг с ними обоими.

Уайлдер всегда опасен, но в реальности бой с Усиком более сложный. Уайлдер опасен, а Усик может победить Джошуа и так, и сяк, и эдак. Они оба - две большие банановые кожуры. Я думаю, что один из пары Джошуа – Фьюри проиграет. Если честно, может быть и так, что их обоих побьют.