Британский супертяжеловес: «Если Джошуа нарвется на удар Усика, то проиграет достаточно сокрушительно»

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Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (19-5-2, 16 КО) заявил talkSPORT, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) может потерпеть досрочное поражение в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО), если будет действовать слишком агрессивно.

Мне кажется, я знаю, как победить Усика. Но есть ли человек, который сможет сделать то, что для этого нужно? Я не уверен. Я не думаю, что Джошуа обладает необходимыми для этого атрибутами.

Я считаю, что в этот раз Энтони будет больше рисковать. Как по мне, он выйдет с агрессивным планом на бой. Думаю, он попытается взять под контроль центр ринга и заставить Усика пятиться, постарается использовать свою силу. Но это может сделать его уязвимым перед скоростью Усика и его превосходными боксерскими навыками».