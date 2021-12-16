Британский супертяжеловес назвал единственного боксера, который может победить Усика

Дэвид Аллен считает, что Тайсон Фьюри является достойной оппозицией украинцу

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (19-5-2, 16 КО) признался порталу talkSPORT, что очень хочет увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в своем весе между обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

«Я верю, что единственный человек, который способен победить Александра Усика, – это Тайсон Фьюри. И единственный человек, который может победить Тайсона Фьюри, – это Александр Усик. Так что для меня это, возможно, лучший бой в супертяжелом весе со времен поединка Мохаммед Али – Джо Фрейзер. Мне кажется, что это настолько большой бой. Думаю, он будет таким масштабным. Александр Усик против Тайсона Фьюри за все титулы – это был бы один из самых крупных боев в истории бокса».

Дэвид Аллен считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) может потерпеть досрочное поражение в реванше с Александром Усиком.