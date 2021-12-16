Британский супертяжеловес: «Усик – Фьюри – лучший бой в хэвивейте со времен Али и Фрейзера»

Дэвид Аллен был спарринг-партнером обоих боксеров

Фото: Luxurytainment

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (19-5-2, 16 КО), который спарринговал с Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), считает, что их бой стал бы величайшим в хэвивейте со времен легендарного «Триллера в Маниле» (1 октября 1975 года) между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером. Об этом Аллен рассказал ютуб-каналу Boxing Insider:

«Единственный, кто способен побить Усика, – это Тайсон Фьюри. А единственный, кто способен одолеть Тайсона, – это Усик. Это будет лучший бой в супертяжах со времен Мухаммеда Али и Джо Фрейзера».

Недавно Усик и Фьюри встретились лично, сгенерировав волну мемов.

Напомним, планируется, что их бой состоится во второй половине 2022 года, однако существует вероятность, что событие произойдет ранее, но здесь уже все зависит от Энтони Джошуа.