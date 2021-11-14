Бенавидес после победы вспомнил Альвареса и Джермалла Чарло, которые боятся с ним драться
Британский тренер: «Не верю, что Бетербиев сможет нокаутировать Канело»
Шейн Макгиган высказался о потенциальном поединке
19:33
Shane McGuigan / фото - Getty Images
Известный британский тренер Шейн Макгиган дал свой прогноз на возможный бой абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с российским чемпионом полутяжелого веса по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО).
«Есть Чарло или Бенавидес. Также есть Бетербиев. Думаю, Канело нужно сразиться именно с ним. Артур уже провел в профи 16 поединков, но просто не верю, что он сможет нокаутировать Альвареса. Но этот бой я бы хотел увидеть. Считаю, Сауль сумеет справиться с ним.
Бенавидес – фантастический боец. Но если посмотреть на Канело, впечатление, будто никто не может его победить».
Напомним, Атлас рассказал, что нужно сделать Альваресу, чтобы претендовать на статус великого.
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