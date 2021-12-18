Он неисправим. Бронер вновь был задержан полицией
Бронер – о бое Оливейры и Порье: «Это дерьмо должно показываться на PornHub»
Скандальный американец подверг критике ММА
14:33
Эдриен Бронер / Фото - boxingsceneЭкс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (34-4-1, Бокс) в Instagram жестко проехался по смешанным единоборствам.
Скандального американца возмутил поединок между чемпионом UFC в легком дивизионе Чарльзом Оливейрой (32-8, ММА) и Дастином Порье (28-7, ММА), большая часть которого прошла в партере.
«И все равно вы выбираете UFC вместо того, чтобы смотреть бокс на канале Showtime? Да вы просто все с ума посходили. Это дерьмо должно показываться на PornHub. Я серьезно. Бокс превыше всего».
Напомним, на турнире UFC 269 Оливейра в 3-м раунде задушил Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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