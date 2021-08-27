Бронер полагает, что Портер может стать одним из самых сложных соперников в карьере Кроуфорда

В то же время Эдриан отдает большое преимущество в будущем бою действующему чемпиону

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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриан Бронер поделился мнением о возможном поединке между обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО):

«Что я думаю о Теренсе и... Я так не считаю, но это может быть один из самых неприятных вариантов для Теренса. Однако у него есть все для того, чтобы сделать этот бой легким».

Бой Портер – Кроуфорд пока официально не объявлен, однако WBO обязала боксеров провести поединок. Недавно были назначены промоутерские торги.