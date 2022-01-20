Бой, в котором определится один из следующих соперников Усика, находится под угрозой срыва
Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»
Фрейзер Кларк – о предстоящем поединке соотечественника
20 января 20:49
Фрейзер Кларк / фото - Getty Images
Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, британец Фрейзер Кларк в интервью YouTube каналу iFL TV поделился ожиданиями от предстоящего реванша своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Невозможно измениться за одну ночь. Да, ты пробуешь новые вещи, изучаешь новую технику, но все это не усвоится мгновенно. Но я скажу, что, определенно, Энтони Джошуа учится быстрее, чем многие другие боксеры. Он очень быстро прошёл путь от новичка до чемпиона ABA, затем до чемпиона Олимпийских игр, а затем преодолел путь до чемпиона Великобритании и чемпиона мира. Определенно, он схватывает все на лету.
Если посмотреть на первый бой с Усиком, то у него было множество возможностей наносить гораздо более мощные удары, просто он их не выбрасывал или не попадал ими. Встает вопрос – а нужно ли ему серьезно измениться ради победы? Кто знает, может быть перемены не должны быть настолько большими, как думают многие».
Напомним, Усик рассказал, какие у него цели в боксе.