Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 28
Сейчас 4
Сегодня 30
Завтра 37
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис 1:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Днепр 82:87 Окончен
19:00 Николаев - Харьковские Соколы 71:63 Окончен
Теннис (10 событий из 70) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:05 Себастьян Баэс - Стефанос Циципас 1:3 Окончен
07:00 Григор Димитров - Бенуа Пер 1:3 Окончен
08:30 Энди Маррей - Таро Даниэль 0:3 Окончен
08:55 Ришар Гаске - Botic Van De Zandschulp 0:1 Окончен
10:00 Ник Киргиос - Даниил Медведев 1:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ализе Корне - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
04:05 Саманта Стосур - Анастасия Павлюченкова 0:2 Окончен
05:30 Магда Линетте - Дарья Касаткина 0:2 Окончен
13:25 Симона Халеп - Беатриз Хаддад Майа 2:0 Окончен
Хоккей (4 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 1:1 1-й период
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 1:0 1-й период
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 0:0 1-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 1:0 1-й период
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
19:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 1:1 1-й период
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 1:0 1-й период
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 0:0 1-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 1:0 1-й период
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (11 событий из 40) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин -:- Запланирован
04:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov -:- Запланирован
07:00 Александер Зверев - Раду Албот -:- Запланирован
11:15 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
11:15 Адриан Маннарино - Аслан Карацев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина -:- Запланирован
03:15 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт -:- Запланирован
03:15 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко -:- Запланирован
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари -:- Запланирован
10:00 Эшлей Барти - Камила Гиорги -:- Запланирован
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 39) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Андрей Рублёв - Марин Чилич -:- Запланирован
02:00 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне -:- Запланирован
02:00 Ига Святек - Дарья Касаткина -:- Запланирован
02:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан -:- Запланирован

Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»

Фрейзер Кларк – о предстоящем поединке соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
20 января 20:49
Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»
Фрейзер Кларк / фото - Getty Images

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, британец Фрейзер Кларк в интервью YouTube каналу iFL TV поделился ожиданиями от предстоящего реванша своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Невозможно измениться за одну ночь. Да, ты пробуешь новые вещи, изучаешь новую технику, но все это не усвоится мгновенно. Но я скажу, что, определенно, Энтони Джошуа учится быстрее, чем многие другие боксеры. Он очень быстро прошёл путь от новичка до чемпиона ABA, затем до чемпиона Олимпийских игр, а затем преодолел путь до чемпиона Великобритании и чемпиона мира. Определенно, он схватывает все на лету.

Если посмотреть на первый бой с Усиком, то у него было множество возможностей наносить гораздо более мощные удары, просто он их не выбрасывал или не попадал ими. Встает вопрос – а нужно ли ему серьезно измениться ради победы? Кто знает, может быть перемены не должны быть настолько большими, как думают многие».

Напомним, Усик рассказал, какие у него цели в боксе.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Нашел слабое место Усика? Джошуа продолжает тренировать удар по печени
Нашел слабое место Усика? Джошуа продолжает тренировать удар по печени
Бокс Профессиональный бокс
19 января 18:58
1
«Боксировать с Усиком – сумасшествие». Менеджер Джойса дал пару советов Джошуа накануне реванша с украинцем
«Боксировать с Усиком – сумасшествие». Менеджер Джойса дал пару советов Джошуа накануне реванша с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
19 января 16:24
Леннокс Льюис раскритиковал Джошуа и рассказал, как бы он дрался с Усиком
Леннокс Льюис раскритиковал Джошуа и рассказал, как бы он дрался с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:28
1
Достойно для трех чемпионских поясов? Усик подсчитал, сколько получил за поединок с Джошуа
Достойно для трех чемпионских поясов? Усик подсчитал, сколько получил за поединок с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
19 января 12:31
Красюк – о реванше Усика с Джошуа: «Скоро мы все раскроем»
Красюк – о реванше Усика с Джошуа: «Скоро мы все раскроем»
Бокс Профессиональный бокс
17 января 12:56
Тренер Дюбуа: «У Джошуа есть все, чтобы победить Усика»
Тренер Дюбуа: «У Джошуа есть все, чтобы победить Усика»
Бокс Профессиональный бокс
17 января 10:50

Новости: Бокс

Усик vs Фьюри: 21 января – ключевой день для этого боя
Усик vs Фьюри: 21 января – ключевой день для этого боя
Профессиональный бокс
20 января 22:00
Все еще существует вероятность, что следующим соперником Усика станет Фьюри
Все еще существует вероятность, что следующим соперником Усика станет Фьюри
Профессиональный бокс
20 января 21:04
Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»
Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»
Профессиональный бокс
20 января 20:49
Рамирес отказался драться с Биволом в России
Рамирес отказался драться с Биволом в России
Профессиональный бокс
20 января 20:46
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
20 января 20:42
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
20 января 20:31
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
20 января 20:17
Бой, в котором определится один из следующих соперников Усика, находится под угрозой срыва
Бой, в котором определится один из следующих соперников Усика, находится под угрозой срыва
Профессиональный бокс
20 января 19:41
Льюис раскритиковал Уайта, который хочет более 20% за бой с Фьюри
Льюис раскритиковал Уайта, который хочет более 20% за бой с Фьюри
Профессиональный бокс
20 января 18:48
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45