Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»

Фрейзер Кларк / фото - Getty Images

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, британец Фрейзер Кларк в интервью YouTube каналу iFL TV поделился ожиданиями от предстоящего реванша своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Если посмотреть на первый бой с Усиком, то у него было множество возможностей наносить гораздо более мощные удары, просто он их не выбрасывал или не попадал ими. Встает вопрос – а нужно ли ему серьезно измениться ради победы? Кто знает, может быть перемены не должны быть настолько большими, как думают многие».