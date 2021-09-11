Майк Тайсон: «Раньше постоянно дрался на улице за деньги. 3-4 боя в день и грабил еще кого-нибудь»
Бросит вызов победителю? Майк Тайсон посетит бой Холифилд — Белфорт
Возможно, американец захочет взять реванш
12:57
Тайсон / фото - The Thao
Бывший чемпион мира Майк Тайсон посетит вечер бокса 11 сентября в Голливуде, США. Инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что от американца ждут решительных действий.
Главным поединком шоу Thriller станет противостояние экс-соперника «Железного Майка» Эвандера Холифилда и Витора Белфорта. В промоутерской компании рассчитывают устроить реванш.
«Майк Тайсон будет на поединке Эвандера Холифилда и Витора Белфорта. Thriller надеется, что это прелюдия к мероприятию Тайсон-Холифилд»
Ранее сообщалось, что Тайсон боится драться против соперника, который дважды побеждал его в 1996 и 1997 годах.