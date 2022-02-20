Брук: «Хан – побежден, как я и обещал»

Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира Келл Брук (40-3, 28 КО) поделился эмоциями после победы над соотечественником и также экс-чемпионом Амиром Ханом (34-6, 21 КО). Слова боксера приводит express.co.uk:

Это груз с моей груди. Я оказывал на себе огромное давление, так как обещал всем, что побью его. Я действительно верил в свою победу. Я всегда знал, и даже когда мне было 18 лет, что я являюсь лучшим бойцом, чем Хан. Амиру всегда уделяли больше внимания промоутеры, потому что он выиграл серебро Олимпиады. Сегодня фанаты увидели мегабой, в котором я одержал победу.

Я всегда относился к Хану с некоторым уважением, но трудно хорошо относиться к человеку, который достает тебя на протяжении многих лет. Сегодня я снимаю перед ним шляпу, за то, что он сделал во время нашего поединка. Хан был потрясен, но все же пытался удержаться».