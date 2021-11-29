Брук: «Хан всегда меня избегал, но больше бежать некуда»

Келл очень рад, что ему наконец удастся провести бой с соотечественником

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Бывший чемпион мира Келл Брук (39-3, 27 КО) поделился эмоциями после официального объявления его боя против соотечественника Амира Хана (34-5, 21 КО). Слова Брука приводит BoxingScene:

«Вы знаете, как долго это продолжается. Мы 17 лет говорили о поединке с Ханом. Это была невероятно трудная работа, но теперь контракты подписаны. Хан всегда меня избегал, но больше бежать некуда. Настал такой этап его карьеры, когда ему придется драться. Для него это самый большой бой, самый денежный. Этого он и хотел».

Бой Хана против Брука является одним из самых ожидаемых для Великобритании. Жаль только, что этих боксеров не удалось свести, когда они были на пике.