Кроуфорд нацелился на победителя боя Угас – Спенс
Брук назвал фаворита в бою Кроуфорда и Спенса
Британец высказался о потенциальном мегафайте американцев
19:35
Келл Брук / фото - boxingscene.com
Британский бывший чемпион полусреднего веса Келл Брук (40-3, 28 КО) высказался в интервью изданию BoxingScene.com о потенциальном мегафайте лидеров дивизиона Эррола Спенса (27-0, 21 KO) и Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO).
«Я всегда считал, что преимущество на стороне Спенса. Стоит учитывать и стили, они оба левши. Я – правша, и знаю, о чем говорю.
Когда я увидел выступление Кроуфорда в бою с Портером, то понял, что он все еще продолжает учиться. Это будет адский бой. Мне трудно что-либо спрогнозировать, но, учитывая последнее выступление Кроуфорда… я буду склоняться к нему. Но все будет предельно близко».
Теренс Кроуфорд нацелился на победителя поединка Угас – Спенс.
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