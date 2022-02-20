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Брук назвал фаворита в бою Кроуфорда и Спенса

Британец высказался о потенциальном мегафайте американцев
Бокс Профессиональный бокс
19:35
Брук назвал фаворита в бою Кроуфорда и Спенса
Келл Брук / фото - boxingscene.com

Британский бывший чемпион полусреднего веса Келл Брук (40-3, 28 КО) высказался в интервью изданию BoxingScene.com о потенциальном мегафайте лидеров дивизиона Эррола Спенса (27-0, 21 KO) и Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO).

«Я всегда считал, что преимущество на стороне Спенса. Стоит учитывать и стили, они оба левши. Я – правша, и знаю, о чем говорю.

Когда я увидел выступление Кроуфорда в бою с Портером, то понял, что он все еще продолжает учиться. Это будет адский бой. Мне трудно что-либо спрогнозировать, но, учитывая последнее выступление Кроуфорда… я буду склоняться к нему. Но все будет предельно близко».

Теренс Кроуфорд нацелился на победителя поединка Угас – Спенс.

Рене Тер Велде
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