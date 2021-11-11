Амир Хан назвал сроки возвращения в ринг и возможного соперника
Брук подтвердил проведение очного поединка с Ханом. Дело осталось за малым
Противостояние экс-чемпионов мира может состояться в Великобритании
07:58
Амир Хан и Келл Брук / Фото - badlefthookБывший обладатель титула в полусреднем дивизионе британец Келл Брук (39-3, 27 КО) подтвердил организацию поединка со своим соотечественником, экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Амиром Ханом (34-5, 21 КО).
Цитирует Брука BoxingScene.
«Когда ты в этом спорте уже 26 лет, то теряешь к нему вкус. Поэтому мне нужен масштабный бой, в который я мог бы с аппетитом вгрызться. И мы все хотим увидеть мой поединок с парнем из Болтона. Я подписал свою часть контракта. Ему лишь нужно поставить подпись и у нас будет готов самый громкий бой в британском боксе.
«Мы с командой выполнили все наши обязательства. Каждый понимает, что этот поединок должен быть организован. Он говорил, что хочет со мной драться. Я сделал свою часть, так что давайте посмотрим, сделает ли он что причитается. У меня есть ощущение, что сейчас подходящее время для этого боя, но с этим парнем ничего не знаешь наверняка. Это единственный поединок, который мне интересен».
Напомним, Брук свой последний поединок провел в ноябре 2020 года, проиграв техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду.
Что касается Хана, то он не боксировал с июля 2019 года. Бой с Бруком Амир хочет провести на территории Великобритании.