Брук: «Сейчас чувствую себя так, будто мне 23 года»

Келл Брук / Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира Келл Брук (40-3, 28 КО) на пресс-конференции высказался о прошедшем бое против Амира Хана (34-6, 21 КО).



Теперь я могу быть довольным своим путем. Я сделал все возможное. Хочу ли я продолжать? Сейчас чувствую себя так, будто мне 23 года, но я сяду за стол со своей семьей, и мы решим, что будем делать дальше».