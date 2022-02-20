Фроч: «Бруку и Хану пора заканчивать с боксом»
Брук: «Сейчас чувствую себя так, будто мне 23 года»
Но Келл не отбрасывает вариант завершения карьеры
18:49
Келл Брук / Фото: Sky Sports
Экс-чемпион мира Келл Брук (40-3, 28 КО) на пресс-конференции высказался о прошедшем бое против Амира Хана (34-6, 21 КО).
«Я рад, что наконец закрыл эту главу. У меня была фантастическая карьера, в рамках которой я дрался в США и побеждал Шона Портера, завоевывал титул чемпиона мира… Я встречался с Головкиным, Спенсом и Кроуфордом, поскольку мне всегда хотелось устраивать лучшие бои для своих фанатов.
Теперь я могу быть довольным своим путем. Я сделал все возможное. Хочу ли я продолжать? Сейчас чувствую себя так, будто мне 23 года, но я сяду за стол со своей семьей, и мы решим, что будем делать дальше».
Напомним, ранее Брук в шестом раунде досрочно выиграл бой с Ханом.
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