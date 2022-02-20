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Брук уничтожил в Хана и закончил противостояние, которое длилось с 2014 года

Амир не сумел ответить за свои слова
Бокс Профессиональный бокс
07:24
Брук уничтожил в Хана и закончил противостояние, которое длилось с 2014 года
Фото: Sky Sports

В Манчестере, Англия, в лимите договорного веса (до 67,7 кг) состоялся бой бывших чемпионов мира Келла Брука (40-3, 28 КО) и Амира Хана (34-6, 21 КО).

Боксеры являются соотечественниками и враждовали с 2004 года, однако долгое время их поединок не получалось организовать. И вот наконец-то он произошел.

За слова перед боем сумел ответить только Брук. Он с первого раунда прессинговал Хана, регулярно донося в цель точные удары. По факту, Амир почти весь поединок выживал, но в шестой трехминутке не выдержал рефери и остановил избиение. Как итог – TKO Брук.

Отметим, что после завершения боя боксеры нормально поговорили и, похоже, вражда закончена.

Сергей Остапенко
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