Уоррен: «Остается только надеяться, что Хан и Брук в хорошей форме»
Брук уничтожил в Хана и закончил противостояние, которое длилось с 2014 года
Амир не сумел ответить за свои слова
07:24
Фото: Sky Sports
В Манчестере, Англия, в лимите договорного веса (до 67,7 кг) состоялся бой бывших чемпионов мира Келла Брука (40-3, 28 КО) и Амира Хана (34-6, 21 КО).
Боксеры являются соотечественниками и враждовали с 2004 года, однако долгое время их поединок не получалось организовать. И вот наконец-то он произошел.
За слова перед боем сумел ответить только Брук. Он с первого раунда прессинговал Хана, регулярно донося в цель точные удары. По факту, Амир почти весь поединок выживал, но в шестой трехминутке не выдержал рефери и остановил избиение. Как итог – TKO Брук.
Отметим, что после завершения боя боксеры нормально поговорили и, похоже, вражда закончена.
Respect after battle @Boxxer | #KhanBrook pic.twitter.com/7OPjC9LZgO— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 19, 2022
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