Брутальный нокаут из чемпионата Украины. Боец рухнул на канвас и не мог пошевелить ногами

Вот только это было явное нарушение правил

Иван Репецкий на настиле / Фото - скриншот

Это, без преувеличения, выглядело страшно. Размен, один удар – и боксер падает на пол с подогнутой под себя ногой. В него в глазах только туман – никакого желания или возможности подняться.

Тернополь. Чемпионат Украины до 22 лет. День полуфиналов. Весовая категория до 71 кг.

Чемпион мира-2021 Юрий Захареев этот турнир пропускал. А значит путь к золотой медали освобождался – каждый хотел уцепиться за возможность выиграть соревнования.

В шаге от финала между собой сошлись Кирилл Таран и Иван Репецкий. Первый – бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров, второй уже дебютировал в профессионалах и выиграл два из двух боев.

Кирилл Таран – город Полтава, мастер спорта, 200 боев – 185 побед

Иван Репецкий – город Мариуполь, кандидат в мастера спорта, 142 боя – 121 победа

Их противостояние завершилось уже в первом раунде. Они устроили в ринге достаточно яркий бой, но… Клинч, Репецкий разрывает дистанцию, начинается размен ударами – и Репецкий падает на канвас. Он буквально рухнул на пол.

Потрясение было настолько сильным, что Иван не мог пошевелить ногами. Рефери попросил его не мучаться и дождаться помощи медиков.

Но что-то в этом нокауте не так, не находите? Повтор, еще один, еще – и становится понятно: это был не удар правой навстречу – Таран нокаутировал соперника после столкновениями головами. Присмотритесь. Явное нарушение.

Но судьи зафиксировали победу красного угла. Он вышел в финал – и уступил там. Чемпионом в дивизионе до 71 кг стал Максим Молодан.

Он, как и Захареев, родом из Андреевки Белгород-Днестровского района, Одесской области. Также тренируется у Игоря Юрескула. В 2021 году на чемпионате мира U-22 выиграл финал, но после протеста россиян итоговый результат изменили, и украинец остался с серебром.

В Тернополе сомнений не возникло – Молодан забрал золото. Наказал автора лучшего нокаута турнира. Нокаута, нанесенного ударом головой.



Все победители чемпионата Украины-2021 U-22.