«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Будем работать, чтобы нокаутировать Усика». Тренер Фьюри поделился планами Тайсона она ближайший поединок
Шугару Хиллу важно только то, что соперником «Цыганского короля» станет топовый боксер
12:03
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko
Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл в интервью Youtube каналу Fight Hub TV заявил, что его подопечный согласен на поединок только с лучшими представителями супертяжелого веса:
Кого-бы нам не предоставили промоутеры, мы готовы драться. Но это должны быть лучшие бойцы в мире. Это все, что нас интересует. Уайт, Усик, Джошуа – любой из них нам подходит. Без разницы, кто из них. Будем готовиться к любому из них с одной целью – нокаутировать соперника.
Ранее Шугар рассказал о странных методах подготовки «Цыганского короля».