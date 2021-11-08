Лопес: «Не вижу никого, кто сделает шаг вперед ради боя с Ломаченко»
Будет еще одна победа нокаутом? Ломаченко напоминает, что он не только технарь, но и мощный панчер
11 декабря украинец проведет поединок с экс-чемпионом IBF
12:05
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает подготовку к предстоящему бою с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
Один из самых техничных боксеров современности работает над силовыми выпадами – бедной груше не позавидуешь:
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Отметим, что абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил, что Ломе нет равных в дивизионе.