Гарсия рассказал о причинах, по которым прекратил сотрудничество с тренером Альвареса
«Будет круто, если завалю его первым ударом». Известно, когда Райан Гарсия проведет следующий бой
Соперником звездного американца станет Эммануэль Таго
13 февраля 10:57
Фото: Sada El balad
Ранее стало известно, что топовый легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) следующий бой проведет против Эммануэля Таго (32-1, 15 КО).
Теперь же на портале Boxrec появилась дата поединка – 9 апреля 2022 года.
Этот бой станет первым для Гарсии с января 2021 года, когда он техническим нокаутом выиграл у Люка Кэмпбелла, но перед этим сам побывал на настиле ринга.
Гарсия считает, что сможет нокаутировать Таго уже первым выброшенным ударом:
«Будет круто, если я завалю этого чувака первым же ударом. Только представьте себе это. Гонг. Проходит 15 секунд, я выбрасываю плюху, попадаю – он лежит в отключке. Да, это может быть самая быстрая моя победа...»
После боя с Таго Райан нацеливается на других топов легкого веса, в том числе Василия Ломаченко.
Недавно он объявил о прекращении сотрудничества с известным тренером Эдди Рейносо.
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