«Будет круто, если завалю его первым ударом». Известно, когда Райан Гарсия проведет следующий бой

Соперником звездного американца станет Эммануэль Таго

Фото: Sada El balad

Ранее стало известно, что топовый легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) следующий бой проведет против Эммануэля Таго (32-1, 15 КО).

Теперь же на портале Boxrec появилась дата поединка – 9 апреля 2022 года.

Этот бой станет первым для Гарсии с января 2021 года, когда он техническим нокаутом выиграл у Люка Кэмпбелла, но перед этим сам побывал на настиле ринга.

Гарсия считает, что сможет нокаутировать Таго уже первым выброшенным ударом:

«Будет круто, если я завалю этого чувака первым же ударом. Только представьте себе это. Гонг. Проходит 15 секунд, я выбрасываю плюху, попадаю – он лежит в отключке. Да, это может быть самая быстрая моя победа...»

После боя с Таго Райан нацеливается на других топов легкого веса, в том числе Василия Ломаченко.

Недавно он объявил о прекращении сотрудничества с известным тренером Эдди Рейносо.