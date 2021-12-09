«Будет переход в новую весовую категорию». Экс-чемпионка мира спрогнозировала возвращение Лопеса

Алина Шатерникова считает, что команде американца не стоит унывать после поражения

Алина Шатерникова и братья Кличко / фото - Facebook Шатерниковой

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своим мнением, как может дальше сложиться карьера Теофимо Лопеса после поражения от Джорджа Камбососа.

«Он молодой боксер, неистраченный боксер. Думаю, что для него это совершенно не трагедия. Много легенд мирового бокса проигрывали, но поднимались, шли дальше, проводили поединки и становились чемпионами мира уже в других весовых категориях или других версиях. Главное для Лопеса и его команды сейчас – не унывать. Судя по их темпераменту, они точно не собираются этого делать. Думаю, они немного отдохнут, и будут возвращаться. Могу предположить, что уже это будет другая весовая категория, учитывая комментарии его отца, которые были уже после боя. Он извинялся, что столько лет продержал сына в этой весовой категории. Моя версия: будет переход в новую весовую категорию, 1-2 проходных боя, а дальше будет брошен вызов звездам новой весовой категории».

Австралиец, напомним, победил американца решением большинства судей и забрал у него четыре пояса чемпиона мира.

