«Будет сокрушительно вырублен». Спарринг-партнер Усика не верит, что Джошуа способен победить украинца

Дэвид Аллен – о предстоящем реванше между боксерами

Фото: EssentiallySports

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (19-5-2, 16 КО) поделился мнением о предстоящем реванше чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Слова Аллена приводит Boxing Insider:

«Как Усик, так и Джошуа – золотые олимпийские медалисты, но с точки зрения боксерских способностей между ними световые годы. У Усика на все есть ответ. Эй-Джей попробует взять его нахрапом, навязать силовой бокс. Но этим не победить Усика, он слишком умен. Если Энтони напорется на силовой Усика, то будет вырублен сокрушительно. Джошуа не обладает способностями для того, чтобы победить Усика».

Отметим, что Аллен – бывший спарринг-партнер Усика.

Напомним, реванш Усик – Джошуа запланирован на весну 2022 года, при этому существует вероятность, что этот поединок не состоится, если Энтони все же решит взять отступные и отойти в «сторонку».

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