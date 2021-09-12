Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Будет жарко! Джошуа хочет стереть ухмылку с лица Усика
Совсем скоро нас ожидает бой в хэвивейте с громкой вывеской
12 сентября 11:39
Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) кропотливо работает в зале накануне громкого поединка «королевского» дивизиона с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа.
В своем Twitter британец опубликовал две фотографии своего предстоящего соперника. На первой украинец бросает устрашающий взгляд на Джошуа, а на второй Усик смотрит на AJ с разинутым ртом. Чемпион добавил к этому лаконичную подпись:
Soon. @DAZNBoxing pic.twitter.com/AnuUp1nzfr— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 10, 2021
Скоро.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.