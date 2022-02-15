Мунгия готов выйти в ринг против победителя поединка Головкин – Мурата
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
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17:17
Хайме Мунгия - Димитриус Баллард
20 февраля в мексиканской Тихуане сразятся топовый проспект среднего веса Хайме Мунгия (38-0, 30 KO) и непобежденный Димитриус Баллард (21-0-1, 13 KO).
Мунгия в 2021 году досрочно выиграл у Камила Шереметы и испытал проблемы в бою с Габриэлем Росадо, но также победил.
У Балларда уровень оппозиции существенно ниже. В крайнем бою он выиграл у Пола Валенсуэлы.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.
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