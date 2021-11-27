Букмекеры: Лопес нокаутирует Камбососа

За онлайн трансляцией поединка следите на нашем сайте

Фото: DAZN

В ночь с 27 на 28 ноября абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) проведет первую защиту своих титулов против претендента из Австралии Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

До боя оба боксера успели сделать много громких заявлений, а особенно преуспел в этом Камбосос. Самоуверенность австралийца настолько убедительна, что создается впечатление, что он легко победит чемпиона.

Однако букмекеры придерживаются обратного мнения. Так, они считают Лопеса огромным фаворитом предстоящего поединка: на его победу можно поставить за коэффициент 1,1, в то время как успех Камбососа оценивается в 6,5. При этом самый вероятный исход боя – нокаут от Теофимо (коэффициент 1,44).

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Лопес – Камбосос.

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