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Букмекеры начали принимать ставки на бой Фьюри – Нганну
Ранее оба бойца выражали заинтересованность в подобном поединке
16:27
Фото: The Independent
Западные букмекеры начали принимать ставки на возможный бой чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против обладателя пояса UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну (16-3).
Ожидаемо, «Цыганского короля» выставили большим фаворитом: на его победу можно поставить за 1,15, в то же время, сенсационный успех Нганну оценивается в 5,0.
Напомним, Нганну давно мечтает о боксерском поединке, а его желаемые соперники – Фьюри и Деонтей Уайлдер.
Отметим, что «Цыганский король» также не против подраться с «Хищником».