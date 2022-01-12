Букмекеры начали принимать ставки на бой Фьюри – Нганну

Ранее оба бойца выражали заинтересованность в подобном поединке

Фото: The Independent

Западные букмекеры начали принимать ставки на возможный бой чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против обладателя пояса UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну (16-3).

Ожидаемо, «Цыганского короля» выставили большим фаворитом: на его победу можно поставить за 1,15, в то же время, сенсационный успех Нганну оценивается в 5,0.

Напомним, Нганну давно мечтает о боксерском поединке, а его желаемые соперники – Фьюри и Деонтей Уайлдер.

Отметим, что «Цыганский король» также не против подраться с «Хищником».