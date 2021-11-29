Букмекеры не очень верят, что Ломаченко удастся досрочно остановить Комми

Зато в итоговой победе украинца сомнений нет

Фото: Facebook Василия Ломаченко

11 декабря бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-1, 11 КО) проведет бой против экс-обладателя титула IBF в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Букмекеры склоняются к тому, что Ломаченко не удастся нокаутировать Комми. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1,91. Это очень высокий коэффициент, учитывая то, что просто победа Ломаченко в бою идет за 1,15.

Накануне украинец опубликовал огненное промо к своему следующему бою.

Напомним, по мнению авторитетного боксерского портала Ломаченко является сильнейшим боксером легкого веса.