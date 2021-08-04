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Букмекеры не сомневаются, что не смотря на судей, Хижняк принесет Украине первое золото ОИ с 2012 года

Украинский боксер уже обеспечил себе, как минимум, бронзу
Olympics Токио-2020
4 августа 05:22
Букмекеры не сомневаются, что не смотря на судей, Хижняк принесет Украине первое золото ОИ с 2012 года
Фото: Getty Images

Букмекеры оценили вероятность победы украинского боксера Александра Хижняка на Олимпийских игра-2020 в весовой категории до 75 кг.

На золото от Хижняка можно поставить за коэффициент 1,33. В то же время успех его главного конкурента оценивается в 4,5.

В полуфинале Хижняк 5 августа встретится с представителем Филиппин Эумиром Марсиалем, который является серебряным призером чемпионата мира-2019.

Бывший тренер Владимира Кличко считает, что на Олимпиаде-2020 Хижняка «душат» судьи, выставляя несправедливые оценки, однако украинец выступает в настолько доминирующей манере, что «засудить» его очень сложно.

Теоретическое золото Хижняка станет первым для Украины в боксе с Лондона-2012. Тогда в олимпийском турнире победили нынешние звезды в профессионалах – Василий Ломаченко и Александр Усик.

Сергей Остапенко
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Александр Хижняк

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