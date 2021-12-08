Букмекеры оценили вероятность 12 раундов в бою Ломаченко – Комми

Украинец и ганец проведут поединок в Нью-Йорке

Фото: Facebook Ломаченко

12 декабря бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бою против ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Букмекеры не верят, что поединок продлится все отведенные 12 раундов. Коэффициент на такой исход 3,20. В тоже время на то, что кто-то из боксеров добудет досрочную победу коэффициент 1,30.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко – Комми.

После Комми украинец хотел бы заполучить поединок против абсолютного чемпиона мира.