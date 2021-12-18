Букмекеры считают, что в бою украинских супертяжеловесов не будет нокаута

За поединком Сиренко – Руденко смотрите в онлайн трансляции у нас на сайте

Фото: K2 Promotions

Сегодня, 18 декабря, в броварском «Терминале» состоится десятираундовый бой украинских супертяжеловесов Владислава Сиренко (18-0, 15 КО) против Андрея Руденко (34-5, 20 КО).

Для хэвивейта нокауты – привычное дело. Однако в этом случае, букмекеры, скорее, не верят в досрочную победу одного из боксеров. Так, коэффициент на то, что поединок дойдет до решения судей 2,25 – это очень мало для супертяжелого дивизиона.

Напомним, на сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Сиренко – Руденко.