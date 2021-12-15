Али Башир: «Очень хотел бы, чтобы Сиренко после боя с Руденко вышел против Гассиева»
Букмекеры: Сиренко легко выиграет у Руденко
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15 декабря 13:35
Букмекеры определили фаворита в предстоящем бою Владислава Сиренко (18-0, 15 КО) против Андрея Руденко (34-5, 20 КО).
Сиренко – большой фаворит, на его победу можно поставить за коэффициент 1,05, в то же время, успех Руденко оценивается в 8,5.
Бой Сиренко – Руденко состоится в андеркарде поединка Дениса Беринчика. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Напомним, ранее тренировочный лагерь Сиренко посетил Владимир Кличко
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