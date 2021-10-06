Букмекеры склоняются к тому, что Фьюри снова нокаутирует Уайлдера

Бой состоится 9 октября

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Букмекеры определили самый вероятный исход боя между чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывшим обладателем этого титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Эксперты склоняются к тому, что Фьюри снова одержит досрочную победу. Коэффициент на такой исход всего 1,9.

Напомним, предыдущий бой боксеры провели 22 февраля 2020 года. Тайсон избивал Деонтея на протяжении семи раундов, пока судья не принял решение об остановке поединка.

Бой состоится 9 октября. Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.