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Бурсак: «Діду! Ти не повіриш. Росіяни бомблять Одесу, Київ, Харків. А твоя батьківщина – Херсонська область –під окупацією»
Боксер зізнався, що для нього більше немає свята 9 травня
21:03
Максим Бурсак / Фото - isport.ua
Відомий український боксер Максим Бурсак в своєму Instagram звернувся до свого дідуся-ветерана, котрий воював у Другій світовій війні проти нацистів, і заявив, що для нього тепер не 9 травня буде Днем перемоги:
«Діду! Ти не повіриш. Твій правнук рятується у Німеччині від росіян. Німці рятують євреїв, які пережили Голокост. Американці відкрили ленд-ліз. Росіяни бомблять Одесу, Київ, Харків! А твоя батьківщина – Херсонська область – перебуває під окупацією.
Діду! Я не збожеволів. Щось мені підказує, що ти не за це воював… І вибач! Для мене більше немає 9 травня. У мене буде інший День перемоги!»
Раніше Бурсак опублікував своє фото з автоматом і у військовій формі.
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