Бурсак: «Діду! Ти не повіриш. Росіяни бомблять Одесу, Київ, Харків. А твоя батьківщина – Херсонська область –під окупацією»

Боксер зізнався, що для нього більше немає свята 9 травня

Максим Бурсак / Фото - isport.ua

Відомий український боксер Максим Бурсак в своєму Instagram звернувся до свого дідуся-ветерана, котрий воював у Другій світовій війні проти нацистів, і заявив, що для нього тепер не 9 травня буде Днем перемоги:

«Діду! Ти не повіриш. Твій правнук рятується у Німеччині від росіян. Німці рятують євреїв, які пережили Голокост. Американці відкрили ленд-ліз. Росіяни бомблять Одесу, Київ, Харків! А твоя батьківщина – Херсонська область – перебуває під окупацією. Діду! Я не збожеволів. Щось мені підказує, що ти не за це воював… І вибач! Для мене більше немає 9 травня. У мене буде інший День перемоги!»

Раніше Бурсак опублікував своє фото з автоматом і у військовій формі.