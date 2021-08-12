«Пусть пока говорит». Бурсак ответил Редкачу
Бурсак продолжает «интернет войну» с Редкачем, добавив тому пару килограммов
Экс-претендент на титул WBO слегка обработал фото Ивана
21:17
Макс Бурсак / Фото: Facebook
Бывший претендент на титул WBO во втором среднем весе Макс Бурсак (36-6-2, 16 KO) в своем Instagram очередной раз подколол украинского боксера Ивана Редкача (23-6-1, 18 KO):
Отметим, что в скором времени Бурсак удалил публикацию.
Напомним, что Редкач назвал Максима «позором Верховной Рады».